Pisaurum sempre in salita. A Pescara arriva un altro ko

Amatori Pescara

67

Pisaurum Pesaro

53

: Scozzese ne, Gangale, Palmucci 2, Serafini 4, Cocco 4, Pierucci 11, Mazzarese 6, Gjorgjevikj 5, Di Donato 13, Bergamo 10, Origlia 12. All. Fioravanti

PESARO: Maiolatesi, Buzzone 16, Amati 2, Benevelli 8, Fabbri 3, Giunta 8, Vichi, Pipitone 2, Chiorri 13, Rossi 1. All. Surico

Parziali: 18-9, 13-9, 13-23, 23-12. Progressivi: 18-9, 31-18, 44-41, 67-53. Usciti per 5 falli: nessuno

Dopo la sconfitta nel derby con Loreto, il Pisaurum incassa anche la sconfitta esterna con Pescara. Il punteggio finale dice 67 - 53 e racconta una partita sempre in salita in particolar modo nel primo tempo: 31 a 18 per i locali. "Un punteggio figlio di una difesa molto molto aggressiva al limite del fallo", sottolinea coach Maurizio Surico riferendosi all’atteggiamento degli avversari.

"Nella seconda parte del match i padroni di casa sono scesi in campo con la stessa aggressività - continua coach Surico - e siamo andati sopra di 1 a quota 41 a 40 poi ci siamo disuniti ancora e un break di 11 a 0 ci ha condannato".

Quello di Pescara del resto è un palazzetto roccaforte e non a caso sono gli abruzzesi vantano la prima difesa del campionato.

"Comunque cambia poco per noi – chiude il tecnico dei pesaresi -, a patto che in casa con Teramo domenica prossima torniamo alla vittoria".

Il Pisaurum sta comunque facendo un buon campionato avvalendosi di una squadra quasi tutta pesarese. Oggi si tornerà in palestra con lo stesso spirito di sacrificio per preparare al meglio il prossimo impegno.

b.t.