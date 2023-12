Più Atletico che Fosso. Ma il gol è una chimera

Atletico Ascoli

0

Fossombrone

0

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6; Mazzarani 6.5, D’Alessandro 5.5 (42’pt Casale 6), Feltrin 6.5; Severini 6 (18’st Ciabuschi 6), Andreucci 5 (18’st Marucci 5), Vechiarello 6.5, Olivieri 5, Valentino 5; Traini 6.5, Minicucci 6. A disp.: Canullo, Diarra, Dondoni, Cognigni, Clerici, Neri. All.: Simone Seccardini 5.5

FORSEMPRONESE (4-3-3): Marcantognini 6; Bianchi 5.5, Urso 6.5, Rovinelli 6, Calvosa 6 (12’st Palazzi 5); R. Pandolfi 5 (9’st Conti 5.5), L. Pandolfi 6 (24’st Bucchi 5), Procacci 6; Fraternali 5.5, Fagotti 5 (17’st Tagnani 5), Pagliari 6.5 (44’st Casolla sv). A disp.: Amici, Camilloni, Pierpaoli, Aguzzi. All.: Michele Fucili 5.5

Arbitro: Isoardi di Cuneo 5.5

Note – Spettatori 200 circa di cui 40 ospiti. Ammoniti: D’Alessandro, Vechiarello, Minicucci e Casale. Angoli: 6-1. Rec.: 2’-5’

Finisce in parità senza reti e con i portieri praticamente inoperosi, la sfida tra Atletico Ascoli e Fossombrone al termine di una gara giocata ad una sola porta, ma con troppi errori di mira da parte dei padroni di casa. E alla fine poteva scapparci anche la beffa in una delle poche ripartenze degli ospiti, ma sarebbe stato troppo. Il punto è più utile ai pesaresi, mentre l’Atletico, atteso ora dal recupero di mercoledì a Vastogiradi e domenica dal derby con la Samb, aveva assolutamente bisogno dei tre punti. Subito arrembanti i bianconeri del patron Graziano Giordani, con Traini che ha una buona opportunità a tu per tu con il portiere ospite, ma viene anticipato al momento della conclusione. Ancora tentativi di Traini dalla distanza e di Olivieri dal limite con palla fuori. Bell’azione di Minicucci sulla destra, dalla linea di fondo fa partire un bel cross che supera il portiere Marcantognini in uscita e finisce sulla testa di Traini che però spedisce alto sulla traversa. Cross dalla destra di Mazzarani e sul primo palo Traini colpisce a botta sicura, ma il pallone viene deviato da Urso in corner. Poco prima del riposo, si infortuna il capitano bianconero D’Alessandro che cede posto e fascia al centrale Casale.

La ripresa si apre con il cross di Feltrin e con Traini che davanti al portiere viene anticipato ancora una volta da Urso in corner. Il Fossombrone trova il gol al 6’ su una ripartenza di Pagliari che serve Fagotti che insacca. Ma il centravanti era partito in fuorigioco. Ribaltamento di fronte e Severini con un forte diagonale colpisce il palo alla destra di Marcantognini. Ci provano prima l’argentino Vechiarello dalla distanza e poi Ciabuschi dal limite, ma anche stavolta la mira è sbagliata. Il Fossombrone si difende con ordine e prova in contropiede con l’ispirato Pagliari, conclusione di Procacci alta. Prende fiducia la Forsempronese e al 37’ guadagna il primo corner del match. Dalla bandierina Procacci pesca Pagliari che di testa spedisce a lato. E’ l’ultima emozione che sancisce lo 0-0 finale.

Valerio Rosa