Più errori che spettacolo. Ancona-Vis, di tutto di più

(3-5-2): Perucchini; Dutu (17’ st Gavioli), Cella, Marenco; Peli (45’ st Clemente), Basso, Nador, Paolucci, Martina (33’ st Agyemang); Spagnoli, Cioffi (33’ st Saco). A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Kristoffersen, Radicchio, Mattioli. All. Donadel.

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri (39’ Polverino); Mattioli, Tonucci, Cusumano (13’ st Peixoto); Zagnoni, Valdifiori (35’ st Rossetti), Iervolino, Zoia; Di Paola; de Vries, Pucciarelli (35’ st Sylla). A disp. Mariani, Rossoni, Nina, Ceccacci, Karlsson, Marcandella, Loru, Pierluigi, Foresta, Gulli, Kemayou. All. Renzoni (Banchieri squalificato)

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Reti: 12’ Spagnoli, 27’ Di Paola (rig.), 31’ Mattioli, 3’ st Basso, 40’ st Agyemang ,47’ st Sylla.

Note - Ammoniti: Nador, Paolucci, Martina, Dutu, Rossetti; spettatori: 4000 compresa quota abbonati e 172 ospiti, incasso 22174 euro; recuperi: 4’ + 5’.

Sei gol nella sagra degli orrori al Del Conero, il derby tra Ancona e Vis Pesaro finisce 3-3 e alla fine è un pari giusto, che forse non accontenta nessuno, perché sia la squadra di Donadel sia quella dello squalificato Banchieri assaporano a tratti il gusto dei tre punti. Per l’Ancona è il secondo pareggio stagionale che non spazza via dubbi e polemiche dei giorni precedenti su una squadra che finora al Del Conero ha vinto solo contro il Pineto e che anche ieri ha messo insieme una prova buona solo a tratti: insomma, il cuore non basta. Per la Vis Pesaro terzo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa in una settimana in cui Di Paola e compagni hanno mostrato importanti progressi dopo il difficile inizio di stagione.

Più errori che spettacolo ieri sera al Del Conero: l’Ancona passa in vantaggio dopo una manciata di minuti con un gran destro di Spagnoli su invito di Nador, poi si mangia due occasioni per raddoppiare, prima con Peli e poi con Cioffi, entrambe le conclusioni neutralizzate da Neri. Così dopo una ventina di minuti di dominio dorico la Vis Pesaro alla prima buona occasione in area si procura un rigore per intervento di Basso su de Vries, dal dischetto Di Paola batte Perucchini. Ancona in bambola e dopo 4’ la Vis Pesaro raddoppia: punizione di Di Paola e deviazione vincente di Mattioli con la spalla in area piccola. Nel primo tempo da segnalare l’infortunio di Neri, che lascia il posto a Polverino, l’Ancona si scuote ma non riesce più a produrre azioni da gol. Ci riesce, invece, in apertura di ripresa, quando dopo la buona conclusione di Cioffi respinta da Polverino, stavolta è Basso che di destro sorprende l’estremo difensore pesarese tradito probabilmente dal rimbalzo del pallone e rimette la partita in equilibrio. Dopo la girandola di cambi nel finale l’Ancona ci mette il cuore e su cross di Peli, Polverino respinge corto, il nuovo entrato Agyemang di destro centra la porta sguarnita e l’Ancona mette nuovamente la freccia. Per poi gettare al vento l’occasione dei tre punti in pieno recupero, quando il neoentrato Sylla salta meglio di Clemente al limite dell’area piccola e deposita in porta la palla del definitivo 3-3. Giuseppe Poli