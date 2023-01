"Più esperienza e qualità nella Cbf Balducci"

"Abbiamo messo nella squadra esperienza e qualità". In poche parole Maurizio Storani, direttore sportivo della Cbf Balducci, commenta le operazioni che hanno portato a Macerata la palleggiatrice olandese Laura Dijkema, la schiacciatrice statunitense Claire Chaussee e la centrale belga Freya Aelbrecht. L’ultimo colpo è stata la belga, classe 1990. "L’idea – spiega Storani – era di rinforzare il pacchetto delle centrali e non ho esitato quando mi è stato detto che c’era la possibilità di prendere la Aelbrecht che voleva lasciare l’Olympiakos. Dopo la partita di Pesaro ho capito che avevamo bisogno di una giocatrice esperta e che conoscesse bene la categoria. La belga si sposava alle nostre esigenze e la trattativa è stata molto veloce. Lei ha diversi tornei di A1 sulle spalle, una forte presenza in campo e una grande carica agonistica". In un certo senso una giocatrice che può mettere a disposizione tanti anni di pallavolo così come la Dijkema. "Esatto, la palleggiatrice ha le stesse caratteristiche, in campo è poi una leonessa". Dagli Stati Uniti è arrivata Chaussee, classe 2000. "È una giovane di qualità, è arrivata da poco e si sta ambientando, al terzo allenamento l’ho vista più tranquilla e sicura. Avevo già notato le sue qualità nel campionato dei college americani". L’altro volto nuovo è l’olandese Dijkema, sebbene sia arrivata ai primi di dicembre. "Lei ora sta bene, non è ancora al top ma ha una voglia incredibile di giocare e di mettersi a disposizione".

La Cbf Balducci è ultima in classifica assieme a Pinerolo, un gradino sopra c’è Perugia, la società maceratese sta facendo di tutto per lasciarsi alle spalle due squadre e mantenere così la categoria. "Aelbrecht e Dijkema hanno sposato appieno un progetto difficile, è una sfida che le appassiona e che vogliono giocare". Domani alle 20.30 arriva Novara per l’anticipo della prima giornata di ritorno, le piemontesi sono quarte in classifica e per le ragazze di coach Paniconi si profila una gara difficilissima contro un avversario con molte nazionali. "Noi – risponde Storani – dobbiamo sempre giocare ogni partita al top sul piano agonistico perché è richiesto dal campionato".

Il pubblico potrà dare una mano alle ragazze che arrivano da un momento molto difficile, segnato dalle sconfitte con Pinerolo e Vallefoglia. "La gente deve capire la delicatezza del momento che le ragazze stanno vivendo e gli sforzi fatti dalla società per salvarsi, mi aspetto dal pubblico il sostegno di sempre che non è mai mancato".

l. m.