Playoff basket serie C, Attila Junior a Todi per staccare il pass

Dopo il successo in gara-1, ora l’Attila Junior di Porto Recanati è decisa a chiudere subito (con una vittoria) la pratica delle semifinali playoff di serie C Gold, in modo da staccare il pass per la finale. Oggi, alle 21, i portorecanatesi saranno in Umbria per giocare gara-2 contro l’Energy Basket Todi. "Si riparte da 0-0. È fondamentale – è il commento di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket – arrivare concentrati, consapevoli della nostra forza e che Todi si presenterà in campo agguerrita, avrà preparato e studiato la partita per metterci in difficoltà. Sappiamo quanto è importante partire bene, stare sul pezzo fin da subito, fare un buon riscaldamento, essere pronti sotto ogni punto di vista dal primo all’ultimo secondo. Vogliamo e chiediamo a noi stessi di andare a Todi per chiudere la serie".