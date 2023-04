Playoff basket serie C, Moretti Village a Jesi per chiudere la pratica

Vincere a Jesi per riposare domenica e cominciare a pensare alla finalissima playoff. È l’obiettivo della Moretti Village, impegnata oggi alle 20.30 in gara-2 di semifinale sul campo della Taurus che non è più la squadra "settimina" di inizio campionato e, se riuscirà a tener botta fino al 40’, potrebbe costituire un serio ostacolo per Vallasciani e compagni. I quali debbono far tesoro delle falle manifestatesi nei primi 20’ di gara-1 per incanalare prima possibile la partita sul solco giusto. A cominciare dalla reattività sotto canestro. Con Landoni e Botteghi in difficoltà per i problemi fisici, gli altri "lunghi" sono chiamati a una prova di sacrificio. Quanto agli esterni, sull’incidenza positiva della quadriga Bazani-Monacelli-Ciarpella-Tyrtyshnik si può scommettere a colpo sicuro, almeno fino a prova contraria. "A Jesi – ha dichiarato il gm Marco Pallotti – dovremo ripartire dal canovaccio degli ultimi 3 quarti di gara-1, ovvero dalla buona difesa che ci ha dato il "la" per migliorare il gioco d’attacco coinvolgendo tutto il quintetto. E poi dovremo cercare di sfruttare il carico di pressione che graverà tutto sulla Taurus".