"Playoff lontani, ma faremo di tutto per conquistarli"

Il Valdichienti Ponte cade di misura (2-1) sul campo della capolista Atletico Ascoli, ora si giocherà nel rush finale tutte le carte che gli rimangono per provare ad acciuffare l’alta quota della graduatoria. "Dopo aver subito su un episodio il loro gol – ha commentato il tecnico argentino Dario Bolzan - abbiamo avuto almeno 15 minuti di disordine, ma poi ci siamo messi sotto per riprendere in mano la partita. Sulla prestazione dico che è stata all’altezza, i nostri limiti rimangono evidenti, in quanto facciamo fatica a trovare il guizzo decisivo, però penso che difficilmente avremmo perso se non fosse stato per quella disattenzione difensiva che ha determinato la seconda rete degli avversari, da lì è mancata un po’ di lucidità fisica e mentale. Eppure siamo riusciti ad accorciare le distanze, giocando per più degli ultimi 20 minuti nella loro metà campo". In questo momento, la zona playoff dista sei punti e domenica il Valdichienti Ponte riceverà il Montefano. "Abbiamo l’obbligo morale di provarci, sappiamo – ha precisato Bolzan – che le possibilità di arrivarci si sono ridotte ma vogliamo fare di tutto per agguantarli, tentando di vincere le ultime tre partite".