Playoff, oltre 70 tifosi ci credono: la piazza spera nell’impresa

Recanati non è una piazza che si "accende" con facilità per questioni calcistiche ma qualcosa, neanche troppo timidamente, si muove. Merito certamente dei risultati raggiunti negli ultimi due anni ma anche del modo con il quale questo gruppo ha sempre interpretato le gare con, a ben vedere, un’unica eccezione, la prima partita del campionato di D della passata stagione, quella persa rovinosamente in casa con il Tolentino con Pagliari che nell’ultimo quarto d’ora si sedette, malinconicamente, in panchina.

Sembra il trapassato remoto perché poi l’inversione di rotta è stata totale e repentina. L’obiettivo sicuramente centrato è proprio quello di aver "sfondato" quella patina di indifferenza che si frapponeva tra la città e la sua squadra di calcio, proprio nell’anno del centenario. Al di là dei fedelissimi, encomiabili e unici tra cui coloro che si sono sobbarcati la doppia trasferta in Sardegna (a Olbia e Sassari) per non lasciare soli i propri beniamini, si parla di Recanatese nei luoghi di ritrovo, nei bar e non solo in quelli tradizionalmente frequentati dagli sportivi, tra l’altro con una inter-generazionalità che fa davvero ben sperare. Di Sbaffo, di Carpani, di Ferrante ma anche di Guidobaldi o di Marafini se ne sente discutere un po’ ovunque e anche da persone "insospettabili", ossia coloro che (quasi) mai si erano occupati di questioni calcistiche ma che si sono avvicinati, stuzzicati dal fatto che la "provinciale" Recanatese si sta misurando con enorme dignità contro le big Reggiana, Cesena o Ancona, giusto per citarne alcune. Difficilmente vedremo esodi esterni e soldout casalinghi, almeno per ora, ma l’interesse suscitato è davvero capillare ed è già un grande successo che la società giallorossa può dire di aver "incassato". Anche stasera, nella trasferta infrasettimanale di Gubbio, ci saranno una settantina di tifosi provenienti da Recanati. Segno della voglia che c’è di fare l’impresa e di continuare un sogno iniziato solo qualche giorno fa con l’ufficialità della partecipazione ai playoff, i primi nella storia in serie C per questa società. Che di vette ne ha scalate tante e spera di poterlo continuare a fare ancora.