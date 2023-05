Playoff, Passarini carica i suoi: "Punti per evitare un turno"

"Vittoria importante perché arrivata contro una grande squadra e con una grande prestazione". Parla soddisfatto Paolo Passarini (nella foto), tecnico dell’Aurora Treia dopo la vittoria per 3-1 ai danni della Civitanovese. "Siamo stati bravi ad impostare la partita sui binari giusti fin da subito, creando numerose occasioni da rete e capitalizzandole nel migliore dei modi; siamo calati soltanto negli ultimi dieci minuti del primo tempo e la Civitanovese ci ha subito punito – prosegue Passarini –. La nostra bravura è stata tornare in campo nel secondo tempo con ancor più voglia di vincere, segnando subito il secondo gol e chiudendo poi la partita nel finale". Per il tecnico, la chiave del gran secondo tempo biancorosso è stata la voglia di ritornare alla vittoria e la capacità di capitalizzare le occasioni fin da subito, cosa che era mancata nelle ultime uscite: "Sono contento perché torniamo a fare tre punti che ci permetteranno di avere il miglior piazzamento possibile per i playoff. Il nostro lavoro non è ancora finito perché nelle ultime due partite vogliamo ottenere più punti possibile per evitare di giocare il primo turno playoff".

Marco Natalini