Point To Point premia il locale: ottimi punti al Team Cingolani

Il Point To Point aggiorna le classifiche, all’indomani della prova di Cingoli. Conferme, novità e variazioni sul tema contraddistinguono il circuito marchigiano di mountain bike, uscito bene dai blocchi ed i chiara evoluzione, grazie alla visione registica della Commissione Fuoristrada Federciclismo Marche coordinata da Emanuele Serrani. Rilevanti sono gli inediti, gli innesti e i salti di qualità, soprattutto in chiave rosa e giovanile. Vedi Mery Guerrini (Team Co.Bo. Pavoni-San Severino, nella foto), in evidenza al debutto e d’argento nella Nove Fossi. Vedi il treiese Nicola Furiasse, capoclassifica assoluto open. Lo squadrone dominante rimane Team Cingolani. Il Poin To Point rientrerà nel Maceratese domenica 25 giugno a Camerino. Leader Open uomini: Nicola Furiasse (Team Cingolani). Open donne: Angela Campanari (Superbike Team), Debota Piana (Team Cingolani). Women: Nadia Pasqualini (Team Cingolani). Juniores: Michele Campolucci (Team Cingolani). Elite Master: Stefano Iozzi (Casteltrosino Superbike). Classifica società: 1.Team Cingolani. Umberto Martinelli