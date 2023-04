Poker della Sangiustese ed è salvezza in anticipo

Sangiustese

SANGIUSTESE (4-5-1): Monti; Tomassetti, Tarulli, Pagliarini, Stortini; Proesmans, Iuvalè, Tissone (39’st Loviso), Ercoli (47’st De Stefano), Merzoug (18’st Sguigna); Tonuzi (38’st Cheddira). A disp: Calcabrini, Capodaglio, Paoloni, Ciucani A., Cinque. All: Gabriele Morganti.

JESINA (4-3-3): Sansaro; Mazzarini, Belfiore (1’st Cameruccio), Capomaggio, Martedì; Monachesi (9’st Trudo), Campana (28’st Sampaolesi), Garofoli (36’st Grillo), Giovannini Lion, Iori, Nazzarelli. A disp.: Pistola, Dentice, Machedon, Ciavarella, Jachetta. All: Michele Di Ruscio.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 17’ Iori (J), 19’ Merzoug (S), 27’ Merzoug (S), 44’ Tonuzi (S), 20’st Tonuzi rig. (S).

Note – Espulsi: 29’ Proesmans (S). Ammoniti: Campana (J), Sguigna (S), Cameruccio (J). Angoli: 6 a 2 per gli ospiti. Recupero 2’pt, 5’st.

Obiettivo salvezza raggiunto per la Sangiustese che festeggia tra le mura amiche, dopo aver rifilato quattro reti alla Jesina. Il primo squillo è degli ospiti, ed arriva dopo appena due minuti con Monachesi, che si presenta solo davanti a Monti, il quale è attento a respingere con i piedi la conclusione dalla corta distanza, poi a stretto giro rispondo i calzaturieri, quando Tonuzi esplode un sinistro dalla distanza senza però inquadrare lo specchio. Nonostante il campo pesante per via della pioggia, la gara prosegue su dei ritmi godibili e intorno al quarto d’ora, ecco il gol che sblocca la contesa: Monachesi riceve dalle retrovie e dalla linea di fondo confeziona un assist per Iori che a due passi dalla linea di porta non sbaglia. Immediata la reazione dei padroni di casa e già al 19’ ritrovano l’equilibrio con l’incornata vincente di Merzoug che capitalizza al meglio il preciso traversone sul secondo palo di Tomassetti. I calzaturieri continuano a farsi avanti ed al 27’ è di nuovo Merzoug a trafiggere Sansaro, con un preciso rasoterra e sull’azione successiva è Tonuzi, ad andare vicino al tris. Verso la mezz’ora i piani dei rossoblù si complicano quando il direttore di gara mostra il rosso diretto a Proesmans per un fallo di reazione. In chiusura di primo tempo, Tonuzi scaraventa nel sacco, l’imbeccata di Stortini e firma il doppio vantaggio. Nella ripresa, la Jesina tenta di accorciare, però al 20’ Martedì atterra Tonuzi in area che ottiene un calcio di rigore, lo stesso attaccante rossoblù si incarica della battuta, spiazza Sansaro, mettendo così il sigillo sul poker finale.