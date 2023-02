Il calcio maceratese cala un poker di talenti in vista degli importanti raduni delle Rappresentative nazionali Lnd under18 e under15 che si svolgono tra oggi e domani. Un bel risultato su 67 ragazzi complessivamente selezionati, scelti tra la D e i principali campionati regionali o giovanili. Per la fascia d’età maggiore il tecnico Giuliano Giannichedda (ex centrocampista di serie A soprattutto con le maglie di Udinese e Lazio, con meno spazio anche nella Juventus) ha voluto il centrocampista del 2005 Alessandro Giuli, in forza al Tolentino, e Nicolas Sfasciabasti, anch’egli centrocampista classe 2005 che milita nel Valdichienti Ponte. Entrambi da oggi sono al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, alle 16 si alleneranno e poi domani alle 11 faranno un mini torneo triangolare con partite da 30’ ciascuna. Roberto Chiti, tecnico dell’Italia under15 Lnd, ha invece puntato su due difensori del territorio come Tommaso Batassa del Tolentino e Jacopo Ciappelloni, terzino della Maceratese. I due baby, sono del 2008, si ritrovano invece al Centro di preparazione olimpica di Formia: un’oasi naturale al centro della città, punto di riferimento per gli stage di oltre 20 discipline olimpiche. Il raduno si concluderà con un triangolare che coinvolgerà il gruppo diviso in tre squadre, impegnate in tre partite ciascuna con tempi da 35 minuti. Per tutti e quattro in arrivo magici e meritati momenti con la maglia azzurra addosso e speriamo che questo sia solo l’inizio.

Andrea Scoppa