Poker Villa San Martino

GABICCEGRADARA

1

PERGOLESE

2

GABICCEGRADARA: Cappuccini (32’ st Nobile), Grandicelli, Semprini, Morini, Fattori, Costa, Costantini, Domini (23’ pt Bergamini, 23’ st. Pierri), Torsani, Mani, Finotti (45’ st. Fuzzi). All. Angelini

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana, Piermarioli, Lattanzi, Savelli, Carbonari (15’ st Alessandri), Gaia, Fraternali, Casagrande (39’ st Petrucci), Bucefalo. All. Guiducci.

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: 11’ pt (rig.) e 1’ st (rig.) Carbonari, 15’ pt Torsani

GABICCE MARE

Il GabicceGradara ancora in emergenza cade per mano della Pergolese. Una sconfitta immeritata, maturata per due penalty, il secondo dei quali generoso. Primo tempo equilibrato con match sempre vivo. All’11’ fallo di mano in area di Torsani: gol di Carbonari dal dischetto e vantaggio della Pergolese. Al 15’ pareggia Torsani in mischia. La ripresa si apre con la concessione di un rigore agli ospiti per presunto fallo su Fraternali: segna dal dischetto ancora Carbonari. I locali cercano il pari ma il lungo forcing non li premia.