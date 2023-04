Porto D’Ascoli, un pareggio che sa di beffa

2

PORTO D’ASCOLI

2

(3-5-2): Mercorelli 6; Traini 6, Di Filippo 6, Nonni 6.5; Forgione 6.5 (17’ st Emili 5.5) Minicleri 7 (50’ st Foglia sv), Capasso 6, Lo Sicco 6,5, Ceccacci 6 (39’ st Braghini sv); Allegretti 6.5 (10’ st Njambe 5.5) Maio 6. A disp. D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Lucarini, Pica. All. Amaolo.

PORTO D’ASCOLI (4-4-2): Testa 6.5; Petrini 6.5, Zoboletti 6, Passalacqua 6, Rovinelli 7; Clerici 7 (17’ st D’Alessandro 6), Rossi 6 (33’ st Verdesi sv) Evangelisti 6.5, Pasqualini 6.5; Napolano 6 (30’ st Battista sv), Spagna 5,5. A disp. Finori, Curzi, Bonavoglia, Fratini, Sowe. All. Bogliari.

Arbitro: Allegretta della sezione di Molfetta 5.

Reti: 12’ Minicleri, 37’ Rovinelli, 44’ Clerici, 50’ st rig Lo Sicco.

Note: spettatori 500 circa; ammoniti: Minicleri, Di Filippo, Rovinelli; angoli 4-4; recupero 1’+7’.

di Lara Facchini

Il Pineto riesce a strappare un punto ad un coriaceo Porto d’Ascoli. I biancocelesti ‘orange’ per la prestazione messa in campo meritavano certamente la vittoria contro una capolista sempre in partita, ma più offuscata rispetto a ciò che ha mostrato in campo fino a poche gare fa. Un punto che fa male per come è maturato, visto che il rigore del pareggio è stato concesso dall’arbitro Allegretta in pieno recupero e la decisione è stata alquanto generosa come dimostrano le immagini. I playoff sono ora a quattro lunghezze per i Ciampelli boys, con sei punti ancora in palio e un obiettivo ancora matematicamente conquistabile. Il tecnico di Città di Castello, assente per la nascita del figlio Eugenio, lascia il posto in panchina al fidato vice Bogliari, che sceglie per questa gara il 4-4-2 su indicazione anche del mister: spazio ad Evangelisti e Clerici poco impiegati in questa stagione, ma che si rivelano fondamentali sulla rete del vantaggio ospite. Cronaca. Al 7’ Forgione regala la prima emozione della gara con una conclusione che termina sul fondo. Al 10’ ci prova ancora il numero sei, respinta di Testa, Allegretti prova il tap-in ma nulla di fatto. Al 12’ Minicleri sblocca la partita con una conclusione da limite dopo aver beffato la difesa, Testa purtroppo non ci arriva. Alla mezzora bellissima parata di Testa in due tempi su conclusione dal limite di Nonni. Al 37’ arriva il pareggio ospite: dopo il terzo corner consecutivo Napolano dalla bandierina mette in mezzo, ci arriva Rovinelli che in mischia riesce a realizzare. Al 38’ Minicleri manda sul fondo a fil di palo. Al 44’ il Porto d’Ascoli passa in vantaggio: Clerici servito da Evangelisti si invola e arriva in area tutto solo, poi occhi negli occhi con Mercorelli lo trafigge. Al 50’ Lo Sicco ci prova su punizione, ma la palla è preda facile per Testa. Il Pineto continua a spingere e crea diverse occasioni, Testa viene chiamato in causa diverse volte. Al 49’ il direttore di gara concede ai padroni di casa un rigore: sul dischetto si reca Lo Sicco che pareggia i conti.