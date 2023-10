Porto Recanati, vittoria senza storia

71

PORTO RECANATI

83

: Gaspari ne, Moretti 2, Zanetti 9, Gatta, Massotti 4, Di Gregorio ne, Prenga 10, Duranti 18, Di Paolo 13, Di Febo 11, Zalalis 4. All. Gramenzi

PORTO RECANATI: Mancini 6, Balilli 8, Napoli, Losinski, Gamazo 20, Caverni ne, Redolf 3, Moretti, Gulini 19, Nkot Nkot ne, Rinaldi 27, Anibaldi. All. Scalabroni

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch) e Corradini di Macerata

L’assenza per infortunio del playmaker Caverni non ferma il Porto Recanati che vince a Teramo 71-83 confermando il momento positivo. Match senza storia fin dalle prime battute e +12 finale che lo testimonia. Gara subito indirizzata nel primo quarto (13-27) a senso unico per gli ospiti. Secondo quarto però di marca locale con Porto Recanati che fa una fatica enorme a fare canestro (7 punti) e perde parte del vantaggio: 28-34. I punti di Rinaldi, migliore dei suoi a quota 27, lanciano gli ospiti che allungano nel terzo periodo. Anche l’ultimo quarto è senza storia e Porto Recanati porta a casa i 2 punti.