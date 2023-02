Postacchini "Qui c’è un ambiente ideale Mi dispiace di non avere fatto ancora gol"

Daniele Postacchini, difensore classe 2004 del Montefano, è tra i giovani più interessanti proposti dal campionato di Eccellenza dove si presenta da debuttante. "È un bel torneo – dice il difensore civitanovese – dove non mancano le partite difficili, però è davvero bello poterle giocare. A Montefano c’è un ambiente ideale e uno splendido gruppo". Per un giovane difensore non mancano gli esami dovendo marcare elementi più esperti. "Trudo della Jesina – ammette – è quello che mi ha messo più in difficoltà". Soprattutto per un giovane è stimolante misurarsi con giocatori più esperti dopo un anno trascorso nella Primavera dell’Ancona Matelica dove ha ovviamente affrontato i pari età. "In Primavera si commettono più errori mentre qui le formazioni sono posizionate meglio sul campo e commettono meno sbagli. Ci sono avversari con maggiore esperienza che richiedono più concentrazione per marcarli". Il Montefano è una squadra che ha mandato in gol 15-16 giocatori. "Tra questi – dice Postacchini – non ci sono io, mi dispiace non essere riuscito a fare centro pur essendoci andato vicino di testa e con un tiro". Il giocatore indica la squadra che gli ha destato un’ottima impressione. "Il Fossombrone, è una squadra compatta, lascia pochi spazi, è forte in attacco e fa pochi sbagli".