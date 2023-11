Posticipo insidioso contro il Pineto. Recanatese: tre punti per l’inverno

La gara di stasera con il Pineto sarebbe stata importante a prescindere, ma alla luce dei risultati maturati sugli altri campi la posta in palio diventa ancora più ’pesante’. Le contemporanee vittorie di Rimini, Entella, Juve NG e Vis Pesaro, infatti, hanno notevolmente accorciato la classifica e la zona a rischio, seppur ancora distante, si è avvicinata, quasi ad ammonire le contendenti che è assolutamente vietato…abbassare la guardia. A parte la Fermana, isolatissima sul fondo, la lotta per la sopravvivenza rischia di trasformarsi in una tonnara dalla quale sia la Recanatese che gli abruzzesi faranno bene a tenersi alla larga. Raccomandazione superflua ovviamente perché i protagonisti in campo ci avrebbero comunque dato dentro di brutto però potrebbe esserci una motivazione in più e non di poco conto.

Detto questo l’ostacolo che Sbaffo e compagni avranno di fronte, lo abbiamo già rimarcato, è di quelli tosti. I 21 punti in classifica sin qui messi insieme dalla truppa di Amaolo raccontano di una squadra competitiva, battagliera ed aggressiva che sino a questo momento ha accusato un solo vero passaggio a vuoto in campionato (il 30 settembre a Lucca con il netto ko per 3-0) ma per il resto se l’è giocata con tutte, comprese le big, visto il pari imposto a Perugia, Carrarese e Cesena e, soprattutto, la storica affermazione nella quasi stracittadina con il Pescara. L’allenatore, poi, lo conosciamo come le nostre tasche: modesto oltremisura, conosce il valore della concretezza e con il presidente Brocco alle spalle ha trovato la dimensione ideale per lavorare nelle migliori condizioni possibili. Morale del discorso? Servirà una prestazione tosta e soprattutto senza sbavature per non concedere nulla ad un attacco nel quale Chakir, Njambè, Gambale e soprattutto Volpicelli sono in grado di impensierirti in ogni momento.

E’ un refrain che ripetiamo spesso ma che, in casi come questi, è ancora più valido: giusto per rinfrescare la memoria ricordiamo l’amichevole agostana nella quale Melchiorri e Giampaolo portarono i leopardiani sul 2-0 prima di un poker di reti dei biancazzurri con Senigagliesi ad accorciare le distanze nei minuti conclusivi. Non da ultimo la Recanatese avrà davanti a sé un dicembre ed un inizio gennaio da far tremare i polsi e sarebbe davvero opportuno presentarsi a questi appuntamenti in condizioni, se non di tranquillità, almeno rassicuranti.

Da risolvere qualche rebus di formazione anche se in difesa troveranno spazio Ricci, Peretti e Longobardi con Carpani confermato al fianco di Prisco a metà campo. Sull’altro fronte un paio di ex: Marafini, probabilmente in panchina e Luca Lombardi quasi sicuramente nell’undici titolare ed ex giovane promessa.

Andrea Verdolini