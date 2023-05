Potenza Picena e Centobuchi all’asciutto

potenza picena

0

atletico centobuchi

0

: Giachetta; Telloni, Capitani, Zuchi, Rossini, Dutto, Vecchione (dal 56’ Abbrunzo), Wahi, Pietrani (dal 79’ Micheli), Mancini, Avallone (dall’89’ Nardacchione). All.: G. Santoni.

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni; Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris (dal 35’ Picciola), Guerrero, D’Intino, Tedeschi, Galli, Travaglia ( dall’80’ D’Angelo), Liberati. All.: S. Fusco.

Arbitro: Nicola Denti di Pesaro

Note – Ammoniti Telloni, Delli Compagni, Picciola, Guerrero, Tedeschi. Recuperi tempo: 2’+3’. Spettatori 300 circa.

Potenza Picena e Atletico Centobuchi si dividono la posta al termine di una partita in cui non sono mancate le occasioni da ambo le parti. Il Potenza Picena torna a fare punti dopo 4 ko di fila e si avvicina alla salvezza matematica mentre i biancoazzurri non riescono ad accorciare sull’Aurora Treia lasciando inalterata la situazione.

In avvio l’Atletico Centobuchi spaventa subito i padroni di casa con Liberati che, smarcato da Veccia, costringe Giachetta alla gran parata. I giallorossi rispondono al 13’ quando Telloni libera Mancini nel cuore dell’area di rigore ma il tiro a botta sicura del potentino trova l’ottima risposta di Beni. Al 33’ il Potenza Picena è ancora pericoloso con Vecchione che, imbeccato da Pietrani, calcia alto. L’ultima occasione della prima frazione capita a Galli che sugli sviluppi di un calcio di punizione di Veccia svetta più in alto di tutti ma manca lo specchio per un nonnulla.

Nella ripresa il Potenza Picena è arrembante ed al 53’ ha una doppia chance prima con Telloni che, da posizione quasi impossibile, centra un clamoroso incrocio dei pali e sul continuo dell’azione Avallone disegna un bel cross per Pietrani il cui colpo di testa è centrale e facile preda per Beni. Al 77’ si fa vivo in attacco l’Atletico Centobuchi che con Liberati impegna Giachetta, bravo a deviare in corner il fendente velenoso del bomber ascolano. In pieno recupero trema il Potenza Picena perché, su una punizione di Veccia, Liberati trova la spizzata che si infrange sulla traversa.