Potenza Picena e Fabriano. Due pieni di emozioni

POTENZA PICENA: Giachetta; Perrella, Durazzi (dal 60’ Nardacchione), Wahi, Rossini, Nasif, Micheli, Vecchione, Ruggeri, Giaccaglia (dal 78’ Avallone), Morbidelli (dall’11’ Prosperi). All.: M. Francucci (Santoni squalificato).

RAPAGNANO: Innamorati; Bitti, Marinelli, Facciaroni, Corradini, B. Sako, Polozzi (dall’83’ Scrivono), Iommetti (dal 78’ Mancini), Marcoaldi, Hihi, Di Donato (dall’88’ K.Sako). All.: A. Silenzi.

Arbitro: Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Marcatori: 17’ Hihi 33’ Ruggeri 37’ Prosperi 48’ Marcoaldi.

Note: Ammoniti Nasif, Vecchione, Perrella, Marinelli, Marcoaldi, Hihi. Recuperi 2’+5’. Calcio d’angolo: 3-3. Spettatori 250 circa.

Il Potenza Picena rivoluziona il suo undici iniziale, ma perde subito Morbidelli per guai muscolari. Il Rapagnano è sornione ma si porta subito in vantaggio al 17’ quando al termine di un’azione insistita Hihi conclude in maniera velenosa sul primo palo e beffa Giachetta. I giallorossi in 5 minuti ribaltano il risultato. Al 33’ su schema di calcio di punizione Ruggeri si libera, calcia di potenza e batte Innamorati, poi al 37’ un’azione da manuale di Vecchione sull’out di destra trova al centro dell’area Prosperi che in torsione di testa la infila sotto al sette. Nella ripresa, Innamorati dice non a Ruggeri e poi il Rapagnano agguanta il pari sfruttando una indecisione di Giachetta che esce male e concede a Marcoaldi il tiro a porta sguarnita.