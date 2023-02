MONTURANO

1

POTENZA PICENA

1

MONTURANO (4-3-3): Isidori, De Carolis, Finucci, Ferri (35’st Vitali), Viti; Islami, Petruzzelli, Di Gennaro (17’st Santarelli); Frascerra (20’st Renzi), Adami, Domi. All. Cetera.

POTENZA PICENA (5-3-2): Giachetta, Telloni, Dutto, Wahi, Zuchi, Capitani; Vecchione, Rossini, Mancini; Abbrunzo (42’st Cerbone), Morbidelli (35’st Avallone). All. Santoni.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 21’ cst su rig. Abbrunzo (PP), 49’ st Adami.

Note: espulso 18’st Isidori.

Esce dal campo con l’amaro in bocca il Potenza Picena, che in superiorità numerica si fa recuperare all’ultimo minuto dal Monturano Campiglione. Dopo un primo tempo equilibrato, ad inizio ripresa arriva l’episodio che può cambiare la gara. Fallo in area di Isidori su Morbidelli, quindi espulsione per il portiere e rigore realizzato dagli ospiti con Abbrunzo. Gli ospiti sembrano controllare bene la gara, forti anche della superiorità numerica, ma al 95’ arriva la beffa. Adami scappa via sul filo del fuorigioco e batte Giachetta.