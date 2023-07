Potenza Picena, resta coach Moro

Il Futsal Potenza Picena ha rinnovato la fiducia al tandem tecnico che ha suggellato la promozione in A2 di calcio a5. Accanto a Nikinha siederà ancora mister Giuseppe Moro, una scelta logica e quasi scontata per il tecnico giallorosso, da tempo (già con le giovanili) con il sodalizio del presidente Luciano de Luca. "Per me – dice Moro – ormai il Futsal Potenza Picena è una seconda famiglia

La A2 sarà un campionato diverso sotto ogni punto di vista ma le motivazioni ai miei giocatori non mancheranno di sicuro". La società giallorossa si è aggiudicata Riccardo Rossi, centrale del ’96.

an. sc.