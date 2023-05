Potenza Picena salvo e senza il giusto piglio: il Grottammare domina e può ancora sperare

2

POTENZA PICENA

0

: Carfagna, Paolucci, Zaccaria, Cameli, Gibbs, Carrieri, Franchi, Camela, Pomili, Medori, Todisco. All. Mariani.

POTENZA PICENA: Giachetta, Fini, Mosquera, Zuchi, Wahi, Dutto, Micheli, Nardacchione, Abbrunzo, Giaccaglia, Avallone. All. Santoni.

Arbitro: Cardelli di Pesaro.

Reti: Franchi 9’st, Pomili 47’st.

Una vittoria importantissima quella ottenuta dal Grottammare, che battendo il Potenza Picena, riesce a tenere vive le speranze di salvezza. Niente da fare per i giallorossi, che si erano presentati in riva all’Adriatico senza avere più nulla da chiedere al campionato. Una gara in cui il Grottammare cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo contro un Potenza Picena in pieno turnover. Dopo un primo tempo molto equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa, quando Franchi, al 9’st porta avanti il Grottammare. I padroni di casa non arretrano e continuano ad attaccare per chiuderla. Nel finale ci pensa Pomili, in pieno recupero, a chiudere i giochi in favore del Grottammare, che continua a sperare.