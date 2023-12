"Pre noi tre grosse occasioni da rete"

A chi gli fa notare che è stata la classica partita "maschia", mister Fucili risponde così: "Ci siamo adeguati al metro arbitrale, sia noi che loro. Partita maschia, certo, ma anche molto bella e combattuta. Diciamo – continua il mister del Fossombrone – che siamo stati bravi ad adeguarci al criterio di giudizio arbitrale…".

Ma a parte la direzione "albionica", Fucili fa i complimenti ai suoi: "Contro una squadra fisicamente più pesante e massiccia, i miei hanno avuto un atteggiamento eccellente. Dal punto di vista del risultato, certo, c’è del rammarico, anche perché a loro non abbiamo concesso niente, e quando dico niente, intendo proprio niente, mentre noi abbiamo prodotto almeno tre grosse occasioni da rete".

Da Agenore Maurizi, invece, un esercizio di diplomazia: "Anche l’arbitro ha fatto la sua parte per rendere così avvincente la partita dal punto di vista agonistico…". Per il resto il tecnico romano ha fatto i complimenti al Fosso per "aver gettato il cuore oltre l’ostacolo".

