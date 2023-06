Presentate dodici domande per la Superlega L’Acicastello ha preso il titolo da Vibo Valentia

Dodici club hanno fatto richiesta per disputare la SuperLega Credem Banca, con Saturnia Acicastello che ha acquistato il titolo dalla Callipo Sport Vibo Valentia, mentre Cisterna ha presentato domanda di acquisizione del diritto sportivo della Top Cisterna. Le seguenti società hanno presentato richiesta d’iscrizione al campionato di SuperLega Credem Banca: Saturnia Acicastello (CT); Cisterna (LT); Lube Civitanova; Powervolley Milano 2.0; Modena Volley Punto Zero; Vero Volley Monza; Padova; Sir Safety Umbria Volley Perugia; You Energy Volley Piacenza; Prisma Taranto; Trentino; Verona.