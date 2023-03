Presentazione e prove della gara San Vicino

Ha avuto un beneaugurante successo ad Apiro, in Piazza Baldini, l’appuntamento preliminare incentrato sulla seconda "San Vicino Marathon e San Vicino Trail", la competizione di corsa in montagna organizzata per domenica 2 aprile da Trail Adventure Marche unitamente al Comune apirano e a King Find Your Attitude. Presente anche il sindaco Ubaldo Scuppa col suo vice Roberto Morelli. La manifestazione si svolgerà su due impegnativi percorsi: uno di 43 km, l’altro di 21 km, rispettivamente con 2350 metri e 1350 metri di dislivello. Intanto, dopo il ritrovo davanti al palazzo comunale, è stata effettuata la presentazione ufficiale dell’evento podistico; a seguire, con partenza da Piazza Baldini si è svolto un allenamento-trail su un tracciato di circa 10 km, nelle zone tra il lago di Cingoli e i piani di Apiro. Al termine, un ristoro per tutti i partecipanti: i primi sessanta giunti all’arrivo, hanno ricevuto una t-shirt in omaggio. Sul posto sono state anche perfezionate le prime iscrizioni. Gianfilippo Centanni