Prima categoria, Liberti tecnico del Pollenza

"I playoff rimangono l’obiettivo, ma adesso c’è da pensare solo di gara in gara". Ad Emanuele Liberti è stata affidata poco prima di Natale la guida tecnica del Montemilone Pollenza, formazione di Prima categoria che vanta 19 punti. "Nel fine settimana – aggiunge – tireremo le somme al termine della gara a Cingoli che segna la fine del girone di andata". In questo momento Camerino ed Elpidiense Cascinare, rispettivamente a 35 e a 34 punti, stanno dando vita a un bel duello in alta classifica. "Il Camerino è una formazione affiatata che gioca assieme da anni; l’Elpidiense Cascinare è una realtà che può contare su un organico di qualità dove ci sono elementi che potrebbero militare in categoria superiore". Guardando la classifica ci sono altre realtà che stanno facendo bene, a partire dalla Settempeda che con 28 punti occupa la terza piazza. "È un campionato – dice Liberti – in cui certe realtà occuperanno posizioni importanti fino alla fine, mi riferisco a Settempeda, ad Appignano, a Portorecanati, oltre a Camerino ed Elpidiense Cascinare". Il Montemilone Pollenza deve rimboccarsi le maniche per risalire la china e assestarsi nella zona playoff. "Il campionato è ancora lungo e ci sono a disposizione tanti punti. Dobbiamo sacrificarci e ognuno deve mettersi a servizio del compagno: sono le regole per tagliare il traguardo. Posso contare su un organico di valore. I ragazzi dovranno concentrarsi sull’immediato, a cominciare da quella a Cingoli dove saremo attesi da un avversario di valore che metterà sul piatto tanta corsa. Noi dovremo farci trovare subito pronti".