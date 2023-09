Prima Gioia per Fabriano Cerreto: 2-1 al Gabicce Gradara

Fabriano Cerreto

2

Gabicce Gradara

1

CERRETO: Spitoni; Poeta (12’ st Carmenati), Marino, Stortini (43’ st Lispi), Crescentini; Barilaro, Cicci, Corazzi (37’ st Carnevali); Tizi (30’ st Genghini), Zuppardo, Gubinelli (41’ st Mulas). All. Tiranti.

GABICCE-GRADARA: Renzetti; Betti, Franca, Codignola, Gabrielli; Mani, Morini (40’ st Fuzzi), Domini; Costantini, Bartolini, Pierri (32’ st Scarpellini). All. Vergoni

Arbitro: Ciccioli di Fermo RETI: 7’ pt Pierri, 9’ pt Tizi, 34’ pt Gubinelli

Note: Spettatori 200. Ammoniti: Cicci, Gabrielli, Franca, Pierri, Marino. Recupero: 2’ pt, 7’ st.

Fra le due cenerentole del campionato la spunta il Fabriano Cerreto che batte il Gabicce Gradara per 2-1. In vantaggio gli ospiti al 7’con Pierri che, su una indecisione di un difensore, conquista la palla e batte Spitoni. I locali reagiscono e al 9’ riequilibrano il risultato con un gran diagonale di Tizi che si infila in rete con la complicità del portiere (1-1). Dopo il pari la squadra di Tiranti sfiora a più riprese il raddoppio. Al 34’ eurogol del 2004 Gubinelli che, con un gran destro a giro, mette la palla all’incrocio dei pali (2-1). Nella ripresa gli ospiti colpiscono due traverse:. Al 52’ con il portiere ospite a centrocampo Zuppardo fallisce il terzo gol.