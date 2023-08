Prima giornata Ecco gli orari

Il campionato di serie C scatterà nel weekend dell’1, 2 e 3 settembre.

Il programma del girone B in cui militano le 4 squadre marchigiano prevede: Carrarese-Fermana, Gubbio-Pineto, Lucchese-Perugia, Pontedera-Sestri Levante, Rimini Arezzo: tutte queste gare verranno disputate venrdì 1 settembre alle 20.45. Sabato 2 settembre, sempre alle 20.45 si giocheranno: Pescara-Juventus Next Generation, Recanatese-Torres, Spal-Vis Pesaro e Virtus Entella-Ancona. Una sola gara verrà disputata domenica 3 settembre e sarà Olbia Cesena, sempre alle 20.45. Stesso sistema sarà adottato anche per le giornate a venire. La Lega, anche per una questione di visibilità e di diritti televisivi, ha cercato di giostrare gli orari tra i tre gironi della serie C.