Prima prova del campionato Virtus Pasqualetti al secondo posto

Secondo posto per la Virtus Pasqualetti Macerata nella prima giornata del campionato assoluto di ginnastica. La prova è stata vinta da Pro Carate con il punteggio complessivo dì 240.400 punti, medaglia d’argento per la Virtus Pasqualetti che con 239.500 si tiene alle spalle la Giovanile di Ancona, terza a 237.950. Quarto posto per Ferrara con un 237 tondo. La Virtus ha schierato Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Paolo Principi, Filippo Castellaro e Tommaso De Vecchis, per precauzione non è sceso in pedana Andrea Cingolani. "Abbiamo commesso alcuni errori – è il commento di Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti – in esercizi che presentavano un elevato coefficiente di difficoltà, scelta dettata dal desiderio di farci presentare pronti alla Final six del campionato e per far sì che i ginnasti siano preparati alle competizioni europee". Per esempio Levantesi vestirà d’azzurro in Germania dove ci sarà la Coppa del mondo, poi ci saranno altre competizioni come gli Europei in programma in Turchia l’11-15 aprile. "La scelta di proporre esercizi con un coefficiente di difficoltà elevato – aggiunge Kasperskyy – nasce dal fatto di volere essere pronti a questi appuntamenti". Tornando alla prova di Firenze, ecco i punteggi assegnati dai giudici ai maceratesi nelle singole specialità: corpo libero 39,350; cavallo maniglie 39,150; anelli 39,800; volteggio 41,500; parallele 40,400 e sbarra 39,300. "Sono soddisfatto – conclude il tecnico – per quanto fatto vedere alla sbarra, agli anelli e al volteggio". La squadra maceratese si è presentata all’appuntamento con due volti nuovi: il comasco Tommaso De Vecchis per il quale si tratta di un ritorno e il fermano Carlo Macchiati. Prossima giornata del campionato dei grandi attrezzi a Ravenna il 3 e 4 marzo; il 4-5 maggio ad Ancona e a fine maggio ci sarà la Final six.