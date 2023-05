Prima squadra e giovanili

Se non è un rompete le righe, poco ci manca. Perché a conti fatti la stagione della Vis Pesaro è finita il 23 aprile scorso, giorno in cui i biancorossi si sono congedati dal proprio pubblico battendo la Carrarese per 1-0. Una domenica in realtà amara per i tifosi pesaresi, data la prospettiva di dover necessariamente passare attraverso le forche caudine del playout.

Le sanzioni inflitte all’Imolese però hanno scompaginato le carte a stretto giro, e quella che sembrava una chimera (la salvezza per demeriti altrui) alla fine si è rivelata la più dolce della realtà. Anche perché la Lega Pro ha dato avvio ufficiale ai playout, e nel girone B si è accesa la corsa per agguantare un posto nel prossimo torneo di Serie C. Sabato al "Brilli Peri" si è giocata la gara di andata tra San Donato e Alessandria: i grigi si sono imposti per 1-2 grazie alle reti di Galeandro (su rigore) e di Nichetti (eurogol), mentre ai toscani non è bastato il penalty di Russo al 54’. Un successo importante dunque per i piemontesi, e che consente di guardare loro con fiducia al ritorno previsto per sabato 13 maggio.

Intanto il Pineto del vissino Ceccacci ha ottenuto la prima promozione in Serie C della sua storia. Un traguardo importante per il difensore centrale classe 2003 in prestito dalla Vis Pesaro, autore di prestazioni importanti in 23 apparizioni stagionali. Infine, l’Under 16 di Ceccarani ha sconfitto il Pescara per 1-3 nel ritorno degli ottavi di finale playoff: un risultato importante, figlio delle reti di Podrini, Veneziano e Cecchetti, dopo che all’andata (a Pesaro) i biancorossi si erano imposti per 2-1.

Ora per i vissini si spalancano le porte dei quarti di finale contro una da scegliere tra Ancona, Pro Vercelli, Entella, Vicenza, Padova, Cesena e una tra Catanzaro e Foggia (6-2 all’andata per i calabresi).

r.s