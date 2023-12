Primavera: amara anche la sfida con la Ternana

Ternana

1

Ascoli

0

TERNANA: Fallocco, Ciucci, Di Loreto, Gatto (dal 33’ s.t. Mellini), Bonugli, Biondini, Doucourè (dal 1’ s.t. Manni), Loconte (dal 33’ s.t. Principi), Bustos, Marcelli (dal 5’ s.t. Trolese), Lanari (dall’8’ s.t. Monesi) Panchina: Leoni, Bartolocci, D’Aniello, Valentini, Aldrovanti, Sgro, Durastanti All. D’Urso.

ASCOLI: Amato, Caucci, Cozzoli (dal 36’ s.t. Schietroma), Gorica (dal 24’ s.t. Barrotta), Gaffuri, Di Teodoro, Cosimi, Bando, Tarantino, Lo Scalzo (dal 36’ s.t. De Witt), Del Moro (dal 16’ s.t. Amadio) Panchina: Sciammarella, Piermarini, Ciccanti, Carano, Conte, Gaspari, Carosi All. Ledesma.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Rete: 23’ s.t. Loconte.

Note: ammoniti Lanari, Biondini e Principi per la Ternana.

TERNI

La Primavera di Ledesma finisce ko nel confronto disputato sabato mattina in casa della Ternana. A spuntarla per 1-0 sono stati gli umbri grazie al gol vittoria trovato da Loconte a metà del secondo tempo. Ecco così che dopo il pesantissimo 5-1 incassato una settimana fa contro la capolista Cesena, i bianconeri sono finiti di nuovo a bocca asciutta perdendo un’altra ghiotta occasione per cominciare piano piano a risalire la classifica dopo la scelta di affidarsi a Di Michele ad inizio stagione e i drammatici risultati che poi hanno condotto al suo esonero con la contestuale promozione di Ledesma dall’under 17. Anche quest’ultima è uscita sconfitta nel confronto andato in scena tra le mura amiche con la Salernitana. I ragazzi guidati da Giorgi sono finiti sotto dopo una ventina di minuti con la rete campana messa a segno dal capitano Vuillermoz. Nella ripresa la reazione del Picchio c’è stata. I tentativi di mettere a segno una possibile rimonta però sono stati bruscamente frenati dalla sfortuna e dal palo colpito da Dileo.

Esito amaro anche nella sfida disputata dall’under 14 di Bonfiglio con la Vis Pesaro. Una marcatura fulminea arrivata nel primo minuto di gioco ha permesso ai biancorossi di decidere l’incontro. Under 16 e 15 infine nel periodo natalizio daranno vita ad una bella iniziativa solidale. Fino a venerdì 22 dicembre una delegazione delle due selezioni giovanili presterà quotidianamente servizio alla mensa Zarepta per la somministrazione dei pasti caldi che l’associazione di volontariato ascolana offre ogni giorno ai più bisognosi. Un’iniziativa che il club si è detto pronto a ripetere anche nel corso della stagione.