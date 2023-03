Primo round dei playoff scudetto La Lube va all’assalto di Verona

In campo gli assi del domani ma per la Lube il futuro è oggi e la vittoria non può attendere. Eurosuole Forum ore 18, diretta tv su Rai Sport, per la Lube inizia la difesa del tricolore sul petto e sul taraflex. Cominciano i playoff 2023 e l’avversario dei quarti di finale è la WithU Verona, formazione che ha concluso la regular season al 5° posto proprio alle spalle di Civitanova con un punto in meno (37 a 38) nonostante una vittoria in più (14 a 13). Tra le tifoserie vige un antico gemellaggio e, considerata la quantità di talento che le due squadre hanno assemblato tra gli attaccanti, potremmo dire che ci sarà da divertirsi. Tuttavia da questa gara1 il risultato diventa preponderante su tutto, basta esperimenti, basta alibi, adesso conta solo vincere. È il momento delle gare più competitive, adrenaliniche e più difficili, dove bisogna abbinare cuore e nervi saldi.

Dopo l’eliminazione di mercoledì in Champions contro l’Halkbank la squadra di Blengini è stata applaudita da 3.300 spettatori, record di presenze, ma è chiaro che sono terminati i bonus e bisogna superare i quarti fatali già in Coppa Italia e appunto Europa (e in semifinale ci sarebbe Perugia, ieri veloce 3-0 su Milano). Tanto più che Civitanova può giovarsi del fattore campo nella serie al meglio delle 5 e inoltre contro gli scaligeri viene meno la giustificazione di qualche pedina inesperta o acerba. Sì perchè lo stesso limite ce l’ha proprio la formazione di Stoytchev, spesso tremenda in attacco ma un po’ discontinua e soprattutto la peggiore in ricezione. Degli aspetti tecnici e statistici ne parliamo a parte, di sicuro i precedenti stagionali sono due ed hanno visto la Lube imporsi 3-1 in casa trascinata da un super Garcia. Al ritorno invece Civitanova ha perso 3-2 recuperando da 2-0, una partita che ha visto lo spostamento di Keita, top scorer, ad opposto.

Oggi dovrebbe tornare schiacciatore ed opposto il gigante Sapozhkov (pare ingaggiato da Modena), altro martello il forte Mozic, re dei bomber nella scorsa stagione. Non ci aspettiamo sorprese di formazione da parte di Blengini. Vero che Garcia ha fatto bene contro i gialloblù, tuttavia nell’ultimo mese di stagione la squadra ha trovato più equilibrio e continuità con Zaytsev titolare. E dopo una prova come quella di mercoledì non si può non iniziare con lo "zar". Contro Ankara è partito dalla panchina ma oggi dovrebbe debuttare come titolare il baby Nikolov, infine gara particolare per Anzani che è un ex e secondo rumors di mercato potrebbe tornare nella città degli innamorati.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Cortesia e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Zanotti, Mosca, Bonisoli. All. Stoytchev.

Andrea Scoppa