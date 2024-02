Primo scontro diretto fallito. Una sconfitta da archiviare

Perdere così fa davvero male. Sia per il morale, sia per la classifica. Soprattutto per quel pallone sanguinoso consegnato da Rodriguez con troppa leggerezza agli avversari che poi sono stati capaci di trasformarlo in oro colato nell’azione del gol vittoria di Masiello. L’Ascoli stecca di fronte al primo snodo cruciale per la salvezza e lo fa contro una diretta concorrente come il Südtirol. Una sconfitta peggiore non poteva capitare. Niente di certo è ancora perduto, ma sicuramente ora rimontare sulle avversarie che precedono sarà più complicato. Resta un po’ di preoccupazione per l’infortunio di Pedro Mendes che si è rivisto nel corso della ripresa con la caviglia sinistra fasciata e in stampelle. E questo non è affatto un buon segnale per il Picchio che in caso di uno stop lungo perderebbe il suo uomo più decisivo in termini di gol.