Primo trofeo Marche di karate, brillano i giovani tolentinati

Primo posto per gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino al 1° Trofeo Marche Fijlkam di karate, organizzato dal Comitato regionale Fijlkam e tenutosi alla palestra Coni di Fermo. Nel palas gremito si sono presentati circa 350 atleti provenienti da tutte le Marche. Tra le molte società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato sul tatami alcuni atleti, tra i quali si sono distinti William Caveda Garcia, Luigi Manari, William De Martino, Marco Vitali, Arianna Stura, Daniele Sensini, Thomas Vita e Matilde Corvatta per aver conquistato il primo posto assoluto nelle rispettive categorie; Alessandro Corvatta piazzatosi al secondo posto; Nora Sposetti, Alessio Scagnetti, Isabella Stura e Lorenzo Cicconofri sono saliti sul terzo gradino del podio nelle rispettive categorie. Soddisfazione del direttore tecnico, maestro Fabrizio Tarulli e dei tecnici, i maestri Wilfredo Caveda, Pedro Colugna, gli istruttori Stefano Scagnetti e Mario Battaglini "per il risultato ottenuto e per la crescita tecnica, frutto di un lungo e intenso lavoro". Ora la società si sta organizzando per partecipare alla Coppa Italia di Karate Csen a Fidenza il 29 e 30 aprile.