Problemi di formazione per la Cluentina

Cluentina-Trodica oggi alle 15 è il primo dei due incroci "maceratesi" della 27ª giornata. Confronto interessante perché i locali stanno stupendo e sono reduci da 6 risultati utili, mentre gli ospiti sono sì quarti e avanti 8 punti, ma stanno disputando un torneo al di sotto delle aspettative, vengono dallo scialbo 0-0 contro Corridonia nel debutto di mister Lelli e devono cambiare marcia. Piediripensi in salute dunque, addirittura con Marinelli non hanno mai perso e, a suon di pareggi (3 consecutivi, emozionante l’ultimo 3-3 a Capodarco), sono riusciti ad uscire dalle sabbie mobili dei playout per un punto, noni con Palmense e Monterubbianese. Oggi però presentano problemi di formazione. Mancheranno l’attaccante Guermandi, è in forte dubbio il centrocampista Trobbiani e il centrale Foglia ha riportato la frattura dello scafoide e presumibilmente terminato in anticipo la stagione. Inoltre sono squalificati gli under Brandi e Giaconi, ricordando che anche Amico è out, Marinelli insomma ha grattacapi anche sui fuoriquota.

Andrea Scoppa