Proesmans: "L’Azzurra Colli? Una squadra tosta"

La Sangiustese dovrà dimenticare in fretta il passo falso di Urbino, la sfida casalinga di domenica contro l’Azzurra Colli sarà l’occasione da sfruttare per ricominciare a macinare punti. "Per noi sarà una partita fondamentale – avverte l’esperto centrocampista rossoblù Nikolas Proesmans – nonostante eravamo reduci da dieci gare senza mai perdere, le squadre che ci stavano sotto hanno tenuto quasi tutte un buon ritmo; perciò, dobbiamo tenere lontani i bassifondi della classifica. Di fronte avremo un avversario compatto, che può contare su giocatori di esperienza con un allenatore bravo, sarà difficile ma la sconfitta maturata nell’ultimo turno non deve intaccare la nostra idea di gioco". L’obiettivo sarà pertanto non finire nelle sabbie mobili dei playout, considerando che i calzaturieri sono sopra alla zona calda di appena tre lunghezze. "È un campionato complesso, credo – dice Proesmans – che molte posizioni saranno decise nelle ultime due giornate, ora lottiamo per la salvezza, se fosse arrivata una vittoria contro l’Urbino forse avremmo potuto sognare altri traguardi, però in questa fase bisognerà incamerare più punti possibile in modo da passare le feste di Pasqua con un po’ più di serenità".

Diego Pierluigi