Si terrà alle 15 di sabato allo stadio ‘Della Vittoria’ di Tolentino, la gara Aurora Treia-Civitanovese, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Promozione. La decisione di disputare il match in un altro campo é stata presa per motivi di “ordine pubblico”: si teme, evidentemente, l’esodo dei tifosi rossoblú, in festa per la vittoria del campionato. La notizia é giunta ieri in un comunicato della Figc Marche. I rossoblú di Nocera non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione, mentre gli uomini di Passarini vorranno rinsaldare il secondo posto dal pressing dell’Atletico Centobuchi, attualmente a distanza di sei punti.