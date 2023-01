Promozione

"Occhio a Matelica e Casette Verdini che si sono rinforzati. Il mercato rossoblù? Possibile qualche nuovo innesto nelle retrovie". Lo afferma Giorgio Crocetti, diesse della Civitanovese, che fa il punto della situazione quando mancano ancora dieci giorni per rivedere i rossoblù in campo. Domenica, infatti, l’undici del tecnico Nocera osserverà il turno di riposo mentre il sabato successivo sarà atteso a Casette Verdini. Intanto proseguono le amichevoli: dopo la vittoria 3-2 contro l’Atletico Ascoli di venerdì scorso, la Civitanovese ospiterà la Primavera dell’Ancona sabato. L’orario è ancora da definire.

Crocetti, che impressione ha avuto dal test contro l’Atletico Ascoli?

"È stata una buona prova, non c’è dubbio. Tuttavia bisogna dare a questi incontri il peso che meritano, perché il risultato è fine a se stesso. Ciò che conta è la possibilità data ai nuovi arrivati di ambientarsi e mettersi in mostra, anche considerando che domenica riposeremo".

A proposito di new entry: ce ne saranno altre?

"Vedremo, forse qualcosa faremo".

In quale reparto?

"L’intenzione è di intervenire in difesa, essendo numericamente contati".

C’è qualche squadra che teme per come ha gestito il mercato di riparazione?

"Al momento le formazioni più attrezzate rimangono quelle che già sapevamo, cioè Monturano, Aurora Treia e Trodica. Tuttavia credo che il Matelica abbia fatto degli acquisti importanti a dicembre e questo le dia qualche chances in più per risalire".

Che rientro vi aspetta?

"Sarà un altro campionato, il Casette Verdini si è rinforzato parecchio".

Temete di essere raggiunti dalle avversarie?

"Al momento dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Chiaramente tutte le partite sono difficilissime, non difficili, ma noi siamo la Civitanovese e dobbiamo esserne consapevoli".

Quando potranno rientrare Becker e Strupsceki?

"Se non per la prossima sfida, sarà per quella seguente".

Altri infortunati?

"Non ce ne sono".

Francesco Rossetti