Pronta un’Ancona camaleontica Donadel sperimenta le soluzioni

Ferragosto, tempo di soste, e periodo per un primo bilancio di verifica. Non proprio positive se si pensa all’amichevole con i Portuali, fraterna "gente di mare", né dai precedenti di Cingoli, il ritiro nella quale bella e attrezzata località si è concluso. Cosa si portano a casa il mister Donadel, il gruppo e la dirigenza, dalle cinque amichevoli-allenamenti congiunti, e proiettandosi verso un altro paio di partite preparatorie – a Teramo prima sabato 19 alle ore 17 contro il Monterosi Tuscia, e in Emilia poi – prima di Chiavari per l’esordio in campionato contro l’Entella? Anzitutto, che i carichi di lavoro vanno fatti assorbire e sprigionare nei loro effetti gradualmente, con l’opportunità che questo processo non venga disturbato da gare amichevoli a impatto d’immagine, o passibili di spionaggi e controspionaggi sulle reciproche condizioni di forma, come avrebbero potuto essere quelle contro la Spal ed il Perugia, poi saltate.

Confronti che invece avrebbero dato indicazioni sulla parte tattica, in divenire come quella tecnico-atletica: quello che si è intuito è che l’atteggiamento camaleontico che Donadel aveva posto a punto di riferimento in preparazione dei play-off diventerà molto più strutturale, riprova ne è stata il recupero a sorpresa di un modulo 4-3-3 proposto ieri contro i Portuali. Gli sviluppi saranno difficili da comprendere a breve proprio in virtù della natura molto dinamica di tale opzione, a nostro avviso il primo metro di giudizio consapevole sarà non prima della gara di Chiavari.

Si registra intanto l’opportunità che ha avuto il portiere Vitali di guadagnarsi presenza in squadra, e Cioffi di evidenziare i suoi movimenti, numeri e motivazioni sfruttando al meglio ogni momento di una situazione particolare risoltasi al meglio. Poi, costituirà una gradita certezza veder cadere i motivi precauzionali che hanno tenuto a riposo da alcuni test estivi giocatori fondamentali come il portiere Perucchini, D’Eramo, Moretti, Spagnoli, Dutu, e quindi anche Simonetti e Camigliano, con recupero però di Petrella.

A proposito di Camigliano, ci può essere stata una componente di riflessione alla base del suo forfait di due giorni fa, con il ragazzo che sta meditando sul suo futuro, se ad Ancona di cui ha sperimentato gli elementi positivi certi, o se potrà andar bene trasferirsi al Potenza, dove avrebbe più spazio. In quest’ultimo caso, sbloccherebbe l’arrivo del laterale di destra Gyamfi. La città dal canto suo sta attendendo con ansia la presentazione della squadra e delle maglie per fine mese, in uno dei luoghi simbolici del capoluogo da definire; sicuramente in molti, nel preparare Verdicchio e Rosso Conero, si stanno domandando se sarà disponibile anche la attesissima birra del presidente Tony Tiong.

Gianmarco Minossi