Prosperi e il ko inaspettato "Eravamo sottotono"

Nei rush finali giocare contro chi deve salvarsi diventa pericoloso e ne ha fatto le spese il Trodica, caduto 2-0 a Monterubbiano. Primo ko della gestione Lelli. Uno stop inatteso dato il bel momento dei biancoazzurri e considerando che i punti di divario erano 14. Subito sotto a causa di un’autorete, Trodica non è riuscito a recuperare come aveva fatto contro Casette. Nikolas Prosperi, giovane e rocciosa punta, titolare per la seconda volta, spiega i motivi dello stop: "E’ stata una partita tosta, sporca – afferma il 2003 che ha sostituito Cingolani non al meglio- e l’autogol fortuito, su rimpallo, ce l’ha complicata. Abbiamo lottato fino al 90’ ma forse eravamo sottotono". Il successo dell’A.Centobuchi, sfruttando il riposo dell’Aurora, ha quasi certificato che i playoff si faranno (6 punti il gap), ma ora voi dovete proteggere la quarta posizione. La gara di sabato proprio con gli ascolani può blindare la post season? "Non sarebbe in cassaforte perché la classifica è pazza, ma di certo i 3 punti sono fondamentali".