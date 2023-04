Protti applaude i suoi ragazzi: "Come aver vinto il campionato"

Ha avuto ragione mister Stefano Protti (foto), che nelle dichiarazioni della vigilia aveva affermato di voler tornare dall’ultima trasferta con un risultato positivo che avesse cancellato l’ultima brutta prestazione interna con il Pontedera e ben congedarsi da una stagione che è passata agli annali dopo aver centrato una brillante salvezza giunta a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Così è stato, grazie al 13esimo centro realizzato da un Fischnaller dal quale – insieme a Giandonato, Misuraca, alla nidiata di giovani meritevoli di applausi ed altri ancora – bisognerebbe ripartire per mettere su la Fermana che sarà.

Discorsi prematuri, in ogni caso. Nel frattempo, c’è da godersi il mantenimento della categoria, senza guardare troppo a quel che poteva essere e non è stato: "Se abbiamo il rammarico per non aver centrato i play off, vuol dire che abbiamo fatto non bene, ma di più – ha dichiarato il timoniere gialloblù nella sala stampa del Vanni Sanna -. Si era aperta una strada che avrebbe potuto portarci a centrare a qualcosa di importantissimo ed abbiamo provato a percorrerla, sia oggi che nelle altre partite precedenti.

Ma sinceramente, per come siamo partiti, già averci provato è indice non di aver fatto una stagione sopra le righe, ma fantastica". Campionato lungo ed estenuante, in alcuni momenti pesante e difficile, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene: "Da dove ripartiremo bisogna chiederlo alla società – ha proseguito Protti -. Io, come tutti gli allenatori, faccio parte…dell’arredamento. Spero che riparta da questo gruppo di ragazzi dalla faccia pulita, serio, che ha fatto un’impresa. Per me la Fermana non è arrivata dodicesima, ma ha vinto il campionato. I primi di settembre, qualcuno dei giocatori non si conosceva nemmeno per nome ed il 4 siamo andati a giocare a Fiorenzuola. Abbiamo fatto un’impresa incredibile, giocando sempre con almeno tre giovani e perciò io debbo solo ringraziare questo gruppo di giocatori fantastico, per aver realizzato un sogno che si ricorderà per tanto tempo ancora".

u.f.