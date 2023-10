Protti: "Molto meglio a livello di qualità"

La Fermana torna a fare punti e segnare al Recchioni. Entrambe le cose non succedevano dal 9 settembre scorso contro il Pontedera: in quel caso gol decisivo di Montini per i primi (e finora unici) tre punti della stagione. Dopo il pareggio nel derby contro l’Ancona, in conferenza stampa è intervenuto mister Protti: "Giudico le partite che ho fatto io. Stasera (ieri ndr) un primo tempo importante contro una squadra forte. Siamo stati più corti e compatti, molto meglio a livello di qualità. C’è da lavorare tantissimo. Sto cercando di capire tutti gli elementi a disposizione per sfruttarla il più possibile. Ho visto alcuni che non avevo ancora provato. Ma non abbiamo ancora la possibilità di reggere i 90 minuti e si è visto nel secondo tempo. I cambi hanno dato comunque qualcosa di buono e la squadra non è calata di attenzione. Con tre partite in una settimana non si può lavorare. La settimana era partita malissima a livello di risultati e oggi (ieri ndr) abbiamo scavallato fino alla fine. Abbiamo finito con la difesa a 5 e non mi dispiace. Devo raschiare il barile per prendere punti".

Poi interviene sule sostituzioni: "Importante acquisire cambi importanti e devo alzare il livello di chi entra più di quello di chi gioca. Giorno dopo giorno diciamo che non è l’ultima partita per avere la forza. Dobbiamo avere le motivazioni alte e reagire al primo ostacolo. Ridare motivazione dopo due sconfitte consevutive e tante perse prima è difficile. Qualcosa di diverso è successo e ho fatto i complimenti a tutti, cosa che non faccio spesso". Protti continua: "All’apparenza un punto non serve a niente ma tra qualche settimana, quando staremo meglio, si sentirà". Sul gol di Clemente: "Giandonato mi ha detto che ha deviato la palla ma comunque dobbiamo uscire un attimo prima. Ma dobbiamo capire quanti giocatori possono leggere queste situazioni. Quando ti gira male ti fanno gol. Ancona e Fermana hanno due stili di gioco simili e in questi casi vince chi ha più gamba".

Filippo Rocchi