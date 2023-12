Protti: "Prestazione importante, spero sia trascinante anche fuori"

Dopo il pareggio contro la Lucchese, in sala stampa per la formazione ospite ha parlato l’allenatore Stefano Protti. "Indubbiamente la prestazione da parte dei ragazzi è stata positiva, decisamente importante - ha commentato il tecnico canarino -. Siamo partiti con cinque under in avvio, ma abbiamo addirittura chiuso con sei under in campo. Questo dimostra come siamo arrivati a questa gara, con diverse defezioni e anche in difficoltà a livello numerico. I ragazzi scesi in campo sono stati molto bravi a mantenere grande equilibrio, a metterci cuore e grande abnegazione per tutto l’arco della gara, sia quelli che hanno iniziato la gara, sia coloro che l’hanno conclusa".

Il mister recrimina anche qualcosa dal punto di vista dei risultati, sia contro la Torres che nella trasferta toscana: "I miei ci hanno messo corsa, ma questo non mi stupisce affatto perché sono due gare che stanno facendo molto bene e, a mio avviso, meritavamo qualcosa in più senza dubbio - ha aggiunto l’allenatore -. Ci è mancato qualcosa in fase conclusiva e di rifinitura dell’azione. Potevamo sfruttare in maniera migliore alcune ripartenze perché potevamo veramente trovare la stoccata vincente. Mi tengo comunque la grande prestazione di orgoglio, applicazione e cuore che abbiamo messo in campo e li ringrazio i ragazz""

. Una prestazione che può e deve essere un segnale anche per le vicende societarie che stanno coinvolgendo la Fermana, con la data del 16 dicembre cerchiata in rosso non solo per la sfida contro la Juventus Next Gen, ma anche per la scadenza federale dei pagamenti. "Mi auguro che questo possa essere ’trascinante’ anche per quello che deve avvenire fuori dal campo da parte di chi ci gestisce - dice mister Stefano Protti -. Questa settimana sarà importante in ogni direzione ma noi come gruppo e come squadra pensiamo a fare il nostro in campo. Al momento sono piccoli passi e serve trovare più punti possibili, ma sottolineo di nuovo che abbiamo dimostrato in queste due gare di esserci e di essere ben presenti".