Prova di forza della Sambenedettese Risolta la pratica Sora in venti minuti

SORA

1

SAMBENEDETTESE

3

SORA (4-3-3): Crispino 5; Marsinano 5,5 (8’st Fortunato 6), Gemini 5,5 (33’st Vespa SV), Mastrantoni 6, Orsi 5,5; Di Gilio 6, Mascella 5,5 (8’st Ippoliti 6), Di Prisco 5 (1’st Gubellini 5,5); Cancelli 5,5, Jirillo 6, Omohonria 5 (1’st Tribelli 6). A disp. Salvati, Giordano, Belloisi, Paolucci. AlI. Campolo 5,5

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Coco 6; Zoboletti 6,5, Sbardella 7, Sirri 6,5, Pagliari 6,5; Arrigoni 7, Barberini 6,5; Cardoni 6 (45’st Chiatante SV), Romairone 7,5 (11’st Scimia 6), Battista 6,5 (23’st Buonavoglia 6); Tomassini 7 (38’st Lonardo SV). A disp. Pinto, Alessandro, Pezzola, Pietropaolo, Orfano. AlI. Lauro 7

Arbitro: Michele Coppola di Castellammare di Stabia (Longobardi-Scala)

Marcatori: 4’pt Romairone, 17 pt Sbardella, 21’pt Tomassini, 42’ st aut. Scimia

Note - Ammoniti: 40’pt Mascella, 21’st Scimia. Angoli: 3-5, Recupero: 2’ pt; 5’ st

Esordio con il botto per la Sambenedettese di mister Lauro che espugna con un netto 3-1 lo Stadio “Tomei” contro il Sora. Prestazione di spessore per i rossoblu, che giocano un primo tempo d’altissimo livello tecnico per poi controllare il largo vantaggio acquisito. Sugli scudi Romairone, Sbardella e Tomassini autori dei tre gol vittoria.

La cronaca. La Samb parte fortissimo e dopo appena 4’ trova subito il vantaggio: lancio di Pagliari per Romairone che si libera elegantemente della marcatura e dai 25 metri trova il pallonetto che beffa Crispino per lo 0-1 ospite. Il Sora è tramortito dall’avvio e fatica a reagire, con i rossoblu che amministrano i ritmi senza troppi affanni. La gara vive di pochi sussulti e al 17’ la Sambenedettese piazza il bis: Sbardella svetta più in alto di tutti sulla punizione calciata da Arrigoni, insaccando nuovamente alle spalle di Crispino. I rossoblu sono irrefrenabili e continuano ad attaccare a testa bassa, dominando la contesa. Il Sora sparisce dal campo ed al 21’ arriva anche il 3-0 della Samb: uscita maldestra di Crispino, sulla sfera si avventa Tomassini che con il piattone spinge il tris in porta. Il resto del primo tempo vede i ritmi abbassarsi, con i ragazzi di Lauro che gestiscono il largo vantaggio.

Nella ripresa il Sora inserisce Gubellini e Tribelli, ma la musica non cambia nonostante un paio di folate offensive dei padroni di casa. La Sambenedettese chiude bene i varchi e rischia il giusto, se non su qualche calcio piazzato che spiove in area. Dopo il primo quarto d’ora iniziano i cambi anche per la Samb, che in successione inserisce Scimia e Buonavoglia. La gara resta controllata dai rossoblu, che fanno scorrere il cronometro: nel finale c’è giusto il tempo per l’autorete di Scimia che fissa il punteggio finale sull’1-3. Ottimo esordio per la squadra di Lauro, che dimostra di essere già in palla con una prestazione di assoluto valore agonistico e tecnico.