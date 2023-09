Prove di Lube, Zaytsev resta ai box Esame superato contro Grottazzolina

Cucine Lube Civitanova

3

Yuasa Grottazzolina

0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Thelle 5, Motzo 11, Bisotto (L), Zaytsev, Diamantini 6, Larizza 12, Nikolov, Kandev 9, Titryski 1, Tenorio, Mouchlias, Cremoni 5, Giani (L), Giacomini. Coach: Blengini.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi 1, Lusetti, Canella 5, Mattei 3, Bellomo, Mitkov 13, Romiti A., Fedrizzi 13, Marchiani 2, Romiti R. (L), Marchisio (L), Cattaneo 9. Coach: Ortenzi.

Arbitri: Turtù e D’Amico.

Parziali: 25-21 (23’), 26-24 (29’), 25-18 (23’).

Una splendida cornice di pubblico, carichi di lavoro ancora da smaltire, qualche assenza di troppo in una serata di festa a Recanati. Lube e Yuasa Battery non si risparmiano e, nonostante i tanti assenti (impegnati con le nazionali, oltre al grottese Bellomo alle finali tricolori di beach), divertono il pubblico presente. Lube con tante assenze, Yuasa Battery con meccanismi da oliare ma per entrambi i coach indicazioni importanti. Vince la Lube 3-0 nella serata che celebra la nuova vita, davanti a mille spettatori, del palazzetto "Cingolani-Pierini", con tanto di saluto del sindaco Antonio Bravi e del delegato Coni Fabio Romagnoli che consegna una targa all’ad della Lube, Albino Massaccesi. Blengini, con Zaytsev affatticato e lasciato a riposo (verrà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità della problematica), Thelle in diagonale con Motzo, Cremoni e Kandev in vanda, Bisotto libero mentre al centro girano Diamantini e Larizza; coach Ortenzi risponde con Mitkov opposto a Marchiani, Canella e Mattei al centro, Cattaneo e Federizzi in banda con l’ex Marchisio libero. Equilibrio che permane fino a quota 14, ma anche a quota 21 quando la Lube affonda l’acceleratore e conquista il parziale. Equilibrio anche nel secondo con la Yuasa che mette il naso avanti, i coach che ruotano in giocatori ma il punto a punto si conclude ai vantaggi con l’ace di Kandev a far esultare la Lube. Cala il ritmo nel terzo parziale e non potrebbe essere diversamente, i carichi di lavoro in questa fase sono altissimi. Lube che si affida a Larizza e Cemoni, in attacco aumenta il giro dei motori e si aggiudicano anche il terzo set. Poi i coach optano per un quarto parziale, utile per dare spazio interamente ai propri roster ma fuori dal tabellino ufficiale. Per la cronaca la Yuasa Battery fa suo il set 25-17 in una serata festa per il volley marchigiano di alto livello. Insomma una serata da ricordare e applausi per tutti davanti ad una cornice di pubblico decisamente sopra le righe.

