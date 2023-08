Pulcinelli promette quattro acquisti L’Ascoli saluta Dionisi e prende Bogdan

Il mercato operato finora si è mostrato inadeguato per reggere l’urto della categoria. E questo è lampante dopo la sconfitta di Modena che ha acceso più di un campanello d’allarme. La buona volontà non è mancata, ma i valori tecnici espressi sono ancora lontani dagli standard necessari. Ora l’Ascoli avrà a disposizione soltanto gli ultimi giorni di mercato per favorire l’arrivo di elementi in grado di incidere in un campionato lungo e complesso come quello di B. Dopo il ko del Braglia (1-0) è stato il patron Massimo Pulcinelli ad annunciare al Tgr Marche l’arrivo di quattro elementi: difensore centrale, terzino destro, trequartista e attaccante. Il primo ingresso, salvo imprevisti, probabilmente sarà quello di Bogdan della Ternana con uno scambio che vedrà il centravanti Dionisi fare il percorso opposto per andare a vestire i colori rossoverdi. Nella giornata di ieri i contatti si sono intensificati fino a giungere alla possibile definizione dell’operazione che vedrà il croato arrivare al Picchio per irrobustire il reparto difensivo. In tarda mattinata tra le parti c’era un accordo di massima per un trasferimento in prestito annuale con l’obbligo di riscatto che scatterà in caso di salvezza dell’Ascoli. E in questo caso il vincolo contrattuale con Bogdan si rinnoverà automaticamente fino al 30 giugno 2026. Oggi potrebbe essere la giornata in cui giungeranno firme e annunci. A lasciare le cento torri invece sarà l’ormai ex capitano Dionisi dopo quasi tre stagioni da autentico protagonista e leader dello spogliatoio. Il bomber che, nel corso delle ultime settimane era stato messo sul mercato dal club di corso Vittorio Emanuele, chiude così la sua esperienza ascolana con 20 reti e 11 assist. Proprio nel corso della passata stagione era riuscito a salire al settimo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre della cadetteria con 117 reti. Il dialogo tra Ascoli e Cagliari resta serrato per due elementi rossoblù in uscita. Al centrale difensivo Capradossi nella giornata di ieri si è aggiunto il greco Kourfalidis, centrocampista in grado di vestire anche i panni di mezzala. Il Picchio tornerà a mettere mano anche al reparto mediano che nelle prossime ore potrebbe vedere la partenza di Buchel. Su di lui nelle ultime ore è piombata la Cremonese che proverà a chiudere il mercato con l’arrivo di altri profili di qualità in grado di aumentare le proprie ambizioni di promozione. In questa zona del campo però l’Ascoli sta seguendo anche l’ex Di Tacchio, finito fuori dai piani della Ternana e il cui contratto potrebbe essere risolto. Inoltre nella giornata di domani, con la pronuncia del Consiglio di Stato, si potrebbe sbloccare anche l’ipotesi Camporese. Il difensore infatti si svincolerebbe dalla Reggina.

Massimiliano Mariotti