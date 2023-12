Pullman ko, che odissea: "Ma ottima prestazione"

0

FOSSOMBRONE

(3-5-2): Simoncelli 6; Gemini 5,5, Orazzo 7, Veron F. 6,5; Ippoliti 6, Tribelli 6 (30’st Blando sv), Fortunato 6, Di Gilio 5,5, Orsi 6; Gubellini 6 (40’st Formicola sv); Jirillo 5 (1’st Veron N. 6). A disp.: Salvati, Vespa, Marsinano, Paolucci, Palma, Menna. All. Campolo.

FOSSOMBRONE (4-4-2): Amici 6; Bianchi 6, Urso 6,5, Rovinelli 6,5, Calvosa 6 (19’st Tagnani 6); Fraternali 6 (45’st Aguzzi sv), Bucchi 6, Pandolfi R., Procacci 6 (38’st Pandolfi L. sv); Casolla 6 (37’st Battisti sv), Pagliari 6,5 (34’st Germinale 6). A disp.: Marcantognini, Camilloni, Pierpaoli, Chiarucci. All. Fucili.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio.

Note – Spettatori 1000 circa. Espulso al 35’st Gemini (S) per doppia ammonizione; ammoniti Gemini (S), Di Gilio (S), Bianchi (F), Calvosa (F) . Angoli: 4-4. Recupero: 2’ pt, 5’ st

Il Fossombrone strappa un punto con le unghie e con i denti nella delicata trasferta di Sora. Alla fine è 0-0 in tutti i sensi, tra due squadre che hanno pensato soprattutto a non scoprirsi, e di occasioni vere e proprie ce ne sono state davvero poche. Fucili rinforza il centrocampo e soprattutto le corsie esterne affidandosi in avanti ai generosi e lottatori Casolla e Pagliari, mentre dalla parte opposta Campolo opta per il 3-5-2 con Gubellini e Jirillo in attacco. Gara che non decolla. Il primo tempo scorre via con la buona partenza degli ospiti che collezionano 5 corner in breve tempo, senza però sfruttarli. Quanto ai locali, l’unica conclusione giunge al 28’ con la traversa scheggiata da Gubellini con una torsione di testa. Immediata la risposta degli ospiti con Pagliari, che cerca di sorprendere il portiere con un bel diagonale ma la palla sibila il palo. Nella ripresa il Sora spinge e per l’impegno profuso meriterebbe anche il gol, ma di conclusioni nemmeno l’ombra se si eccettua il destro di Di Gilio largo di qualche metro, e la parata di Amici sul tiro del solito intraprendente Gubellini. Il Fossombrone invece copre gli spazi, e nonostante le forze fresche non riesce a creare nulla davanti accontentandosi del pareggio.

Giancarlo Guadagnini