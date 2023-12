"Punti importanti, ma ci siamo rilassati troppo"

Due punti molto pesanti quelli raccolti dalla Lube Civitanova sul campo di Piacenza.

Dopo un’ottima partenza (avanti 2-0) i cucinieri subiscono la rimonta per poi imporsi al tiebreak.

Un successo importante per i cucinieri, come sottolineato dall’allenatore in seconda Romano Giannini al termine della gara: "Vincere a Piacenza vale sempre tantissimo, questa è la parte piena del bicchiere. Quella mezza vuota è invece relativa alla rimonta che abbiamo subito essendo avanti 2-0. Ci siamo rilassati e siamo stati deficitari in alcuni fondamentali".

Queste le prime parole di Giannini, che poi aggiunge: "Piacenza è una grande squadra ed ha avuto i suoi meriti nella rimonta. Nel quinto set poi siamo tornati facendo valere una migliore efficacia sia dai nove metri che in ricezione. Questa squadra sta dimostrando sempre maggiore sintonia, quindi non possiamo che essere soddisfatti".

Molto felice anche Aleksandar Nikolov, autentico mattatore del quinto set: "Per noi è una vittoria molto pesante, perché ci regala punti importantissimi per la classifica e per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono contento della mia prestazione e dell’essere rimasto sempre in campo, avendo poi contribuito al successo nel quinto set".

Nikolov, poi, punta già alle prossime sfide: "Ora però dobbiamo pensare ai prossimi impegni, prima la Champions League e poi l’ultima gara del girone d’andata".

In chiusura arrivano poi anche le parole di Enrico Diamantini: "Abbiamo iniziato molto bene, per poi rallentare nella fase centrale. Forse ci siamo rilassati un po’ troppo, ma nel quinto set siamo stati bravi a tornare in carreggiata e conquistare due punti importantissimi per la classifica. Vincere a Piacenza non è mai facile, questo risultato ci regala anche tanta autostima".