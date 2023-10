"Punto guadagnato su un campo difficile. Grazie ai ragazzi"

Mister Scorsini considera il pareggio di Notaresco un punto guadagnato: "Altro risultato utile importante su un campo difficilissimo, che abbiamo preso con le unghie e i denti, con tanta caparbietà e per la prima volta in questa stagione facendo un primo tempo opaco. Può capitare di non avere il giusto approccio alla gara, questo è un gruppo giovane che ha fatto fino ad ora buonissime prestazioni. Importante è guardarsi in faccia negli spogliatoi e ricreare quello che è stato il secondo tempo importante, per riportare il risultato in parità e giocarsi la partita alla pari con il Notaresco per cercare di portare via i tre punti".

Quanto l’ha ha fatta arrabbiare il vantaggio del Notaresco? "Da uno a zero centomila. Un errore clamoroso che noi non commettiamo mai, e questo è l’emblema del cattivo approccio nel primo tempo".