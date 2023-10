Quadcross, Trofeo delle Nazioni: l'Italia seconda a Cingoli

Vincono il Trofeo delle Nazioni di quadcross gli Stati Uniti e di sidecarcross l’Olanda. Altamente spettacolari per intensità agonsitica e tecnicamente di superiore caratura le competizioni disputate ieri nel crossodromo Tittoni di Cingoli, per l’impeccabile organizzazione del Moto club "Armando Fagioli" che ha meritato gli elogi dei dirigenti federali. Pubblico delle grandi occasioni: tra vigilia e gare, per Cingoli giornate esaltanti. Le classifiche finali, in base ai cinque migliori piazzamenti nelle rispettive due manches.

Quadcross. Sedici le rappresentative partecipanti, con due (A e B) l’Italia nazione ospitante. Gli Stati Uniti (pilota di punta Joel Hetrick, con Price Ford e Chad Wienen degni portacolori, terzetto su Yamaha) conquistano l’assoluto per il quinto anno consecutivo. Ma l’autentica, applaudita protagonista è l’Italia A, per la prima volta seconda, guidata dal maceratese Maurizio Montablini, commissario tecnico legittimamente giubilante. Dopo il quarto posto della scorsa edizione, finalmente uno sul podio. "Questa grande soddisfazione – sottolinea Montalbini – è la risultante dell’impegno del nostro staff: grazie ai tifosi tricolori che ci hanno sostenuto e incitato". Componenti dell’A italiana, tutti su Yamaha, Patrick Turrini, Simone Mastronardi. Non trascurabile la decima posizione dell’Italia B (Majcol Porracin, Lorenzo Taricco, Gianmarco Monaci) davanti a Repubblica Ceca, Germania, Olanda, Lettonia e Polonia.

Sidecross. Dieci le iscritte. L’Olanda detentrice del titolo, lo replica con i punti conseguiti dai binomi Etienne Bax-Onderj Cermak, Justin Keuben-Alvar VanderWiel, Koen Hermans-Ben VandenBogaart. Non agevole l’affermazione, contrastata da Gran Bretagna e Francia. L’Italia A figura sul nono gradino.

Gianfilippo Centanni